Распадская получила Гран-при выставки «Уголь России и Майнинг- 2024»

Цифровые проекты Распадской угольной компании в области безопасности и эффективности горных работ получили Гран-при, две золотых, одну серебряную медаль и четыре диплома международной выставки «Уголь России и Майнинг». Свои инновационные разработки на форуме презентовали более 650 компаний из 109 городов России, Казахстана, Беларуси, Китая, Турции, Индии, а также российские представители европейских компаний. За четыре дня работы выставочные павильоны посетили более 62 тыс. гостей.