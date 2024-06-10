Распадская получила Гран-при выставки «Уголь России и Майнинг- 2024»

Цифровые проекты Распадской угольной компании в области безопасности и эффективности горных работ получили Гран-при, две золотых, одну серебряную медаль и четыре диплома международной выставки «Уголь России и Майнинг». Свои инновационные разработки на форуме презентовали более 650 компаний из 109 городов России, Казахстана, Беларуси, Китая, Турции, Индии, а также российские представители европейских компаний. За четыре дня работы выставочные павильоны посетили более 62 тыс. гостей.
Компания отмечена наградами в конкурсе «Лучший экспонат», организованном в рамках отраслевого форума. Этот конкурс является неотъемлемой частью выставочного проекта на протяжении многих лет. В жюри входят ученые, руководители и специалисты предприятий горнодобывающей промышленности.
Цифровой проект «Видеоаналитика состояния лавного конвейера» получил Гран-при в номинации «Разработка и внедрение новейших технологических решений для горного производства». Программа позволяет осуществлять бесперебойную транспортировку угля на-гора.
Также в номинации «Разработка и внедрение новейших технологических решений для горного производства» золотой медали удостоен проект «Система видеоаналитики железнодорожных вагонов и остатков грузов». Система позволяет сокращать простои погрузочного комплекса и увеличивать погрузку угля и концентрата.
Еще один проект, заявленный в этой номинации, — «Подсказчик по аэрогазовому контролю» (АГК), — отмечен серебряной медалью международного форума. Подсказчик АГК позволяет поддерживать концентрацию метана в лаве на безопасном уровне.
В номинации «Продукция для различных областей применения» золотом отмечен комплекс решений, обеспечивающих транспортную безопасность.
Распадская угольная компания активно внедряет на предприятиях новые технологии и цифровые проекты, которые позволяют минимизировать риски и травматизм на рабочем месте, обеспечивают безопасные условия труда. Полученные награды — это признание экспертами отрасли достижений и разработок компании, подтверждение актуальности ее деятельности в современных условиях.
Реклама ПАО Распадская.