Этим летом Павел Дуров посетит Центральную Азию

Об этом Дуров сообщил в своем Telegram-канале.
«В Дубае становится жарко, и все мои друзья уезжают в модные места, такие как юг Франции, например. Я как гражданин этой страны согласен, что Франция это лучшее направление для отдыха», — написал он.
Однако Дуров отметил, что, как гендиректор Telegram, он не берет отпусков. Вместо этого он будет продолжать работать и встречаться с пользователями из «необычных мест».
«Этим летом я решил исследовать Центральную Азию, чтобы познакомится с жизнью, изучить, как люди используют Telegram, а также цифровые потребности наших пользователей», — отметил он.
Обо всех своих открытиях Дуров будет сообщать в своем канале.
Отметим, что в 2023 году Узбекистан занимал второе место в мире (после России) по количеству пользователей.
Павел Дуров сейчас живет в Дубае. У него четыре гражданства — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Основатель Telegram занимает 120-ю строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов.