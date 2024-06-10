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Этим летом Павел Дуров посетит Центральную Азию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров этим летом планирует посетить страны Центральной Азии. Он хочет ближе познакомиться с жизнью в этих странах, а также изучить потребности пользователей приложения, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

«В Дубае становится жарко, и все мои друзья уезжают в модные места, такие как юг Франции, например. Я как гражданин этой страны согласен, что Франция это лучшее направление для отдыха», — написал он.

Однако Дуров отметил, что, как гендиректор Telegram, он не берет отпусков. Вместо этого он будет продолжать работать и встречаться с пользователями из «необычных мест».

«Этим летом я решил исследовать Центральную Азию, чтобы познакомится с жизнью, изучить, как люди используют Telegram, а также цифровые потребности наших пользователей», — отметил он.

Обо всех своих открытиях Дуров будет сообщать в своем канале.

Отметим, что в 2023 году Узбекистан занимал второе место в мире (после России) по количеству пользователей.

Павел Дуров сейчас живет в Дубае. У него четыре гражданства — России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Основатель Telegram занимает 120-ю строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов.