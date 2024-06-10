Хакеры продолжают атаковать пользователей Казахстана

Согласно этим показателям, в отчете «Лаборатории Касперского» под названием «Ландшафт угроз для России и СНГ» Казахстан занимает шестое место среди других стран Содружества Независимых Государств. Примечательно, что на первом месте находится Таджикистан.
Эксперты пришли к выводу, что атакующие обращают внимание на организации со слабой защитой, без привязки к конкретной индустрии, используя любые доступные инструменты в открытой сети.
«Злоумышленники используют уязвимости в том числе для атак с использованием программ-шифровальщиков. В 2024 году они остаются одной из главных угроз для организаций по всему миру: число таких атак находится на стабильно высоком уровне, растет совокупный размер выкупа, при этом компании сталкиваются со сложностью дешифровки».
В тройку самых распространенных типов программ-вымогателей в I квартале 2024 года вошли троянцы Dcryptor, Lockbit и Conti.