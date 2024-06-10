Хакеры продолжают атаковать пользователей Казахстана

«Злоумышленники используют уязвимости в том числе для атак с использованием программ-шифровальщиков. В 2024 году они остаются одной из главных угроз для организаций по всему миру: число таких атак находится на стабильно высоком уровне, растет совокупный размер выкупа, при этом компании сталкиваются со сложностью дешифровки».