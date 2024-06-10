Май в Башкирии стал самым холодным за последние 20 лет.

Минувшая весна в Башкирии, как и по всей России, оказалась одной из самых теплых, сообщает ТГ-канал «Метеовести». Средняя температура сезона превысила норму более, чем на градус. В Южном федеральном округе эта весна стала самой тёплой в истории метеонаблюдений, в Северо-Кавказском округе она заняла второе место в списке самых тёплых, а в Центральном — попала в первую пятёрку самых тёплых.
Как сообщает Гидрометцентр России, среднемесячная температура воздуха в мае в целом по территории страны оказалась около нормы. На европейской территории холод первой половины месяца компенсировало тепло во вторую половину. На азиатской территории в течение месяца температура была в основном нормальной или немного превышала норму.
Аномалия майской среднемесячной температуры на европейской территории России — отрицательная, так же, как и по каждому федеральному округу в отдельности. В Приволжском федеральном округе столь холодного мая не было более 20 лет.
В Северном полушарии май и весна — самые тёплые в истории метеонаблюдений. Также рекордно тёплые май и весна оказались в Северной Африке и в Китае. Рекордно тёплая весна наблюдалась в Западной Европе, а май там стал вторым среди самых тёплых. В Канаде и США эта весна заняла второе место в списке, а май оказался в числе первых пяти самых тёплых.