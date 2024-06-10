Май в Башкирии стал самым холодным за последние 20 лет.

Минувшая весна в Башкирии, как и по всей России, оказалась одной из самых теплых, сообщает ТГ-канал «Метеовести». Средняя температура сезона превысила норму более, чем на градус. В Южном федеральном округе эта весна стала самой тёплой в истории метеонаблюдений, в Северо-Кавказском округе она заняла второе место в списке самых тёплых, а в Центральном — попала в первую пятёрку самых тёплых.