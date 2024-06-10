На этой неделе воздух в Татарстане разогреется до +35 градусов

По прогнозу специалистов, с завтрашнего дня в республике будет властвовать жаркий антициклон. Во вторник и среду ночью ожидается плюс 12−17 и 17−22 градусов соответственно, днем — 27−32 и 29−34 градуса. В четверг днем из-за близости атмосферного фронта, пройдут короткие дожди с грозами, а в пятницу обещают 30−35 градусов и локальные грозовые дожди.
В выходные также ожидаются грозовые дожди, станет немного прохладнее — плюс 22−27 градусов.
Ранее на территории Татарстана выпал град с размером в перепелиное яйцо.