Мастер-классы от районов и конные скачки: как в Казани отметят Сабантуй

Также все желающие смогут окунуться в атмосферу народных игр, более того — в этом году на Сабантуе в Дербышках организуют площадку с современными настольными играми. Еще одна новая площадка, «Гайле бэйреме», будет посвящена Году семьи. На ней представят семейные традиции народов Поволжья и организуют мастер-классы по старинным ремеслам. Коллективы культурного центра «Сайдаш» будут ждать гостей праздника на активностях по народному танцу, прикладному и изобразительному искусству.