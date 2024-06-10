Мост через дамбу Нижегородской ГЭС вновь полностью закроют 11 июня

Движение ограничат в оба направления из-за монтажа мостовой платформы. Ограничение продлится всего час — с 21:00 до 22:00.
Напомним, что на дамбе реконструируют участок дороги длиной более 700 метров. Он будет иметь две полосы, каждая из которых составит четыре метра в ширину — вместо нынешних 3,5 метров. Также на дамбе обустроят обочины, безопасный тротуар, ограждения и установят сооружения для очистки дождевого стока.
С 23 мая там ввели реверсивное движение, которое регулирует светофор.
Провести ремонт переправы планировали уже давно. Так, жители Городецкого округа не раз жаловались на состояние дамбы, отмечая, что там регулярно ездят крупногабаритные авто, из-за чего итак полуразрушенное состояние моста с каждым разом ухудшается. При этом сама конструкция предназначена только для легковушек. На въездах там установлены дорожные знаки, которые запрещают проезд крупногабаритным машинам. Однако водители их игнорируют.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде на участке проспекта Ленина расширят дорогу.