Мост через дамбу Нижегородской ГЭС вновь полностью закроют 11 июня

Провести ремонт переправы планировали уже давно. Так, жители Городецкого округа не раз жаловались на состояние дамбы, отмечая, что там регулярно ездят крупногабаритные авто, из-за чего итак полуразрушенное состояние моста с каждым разом ухудшается. При этом сама конструкция предназначена только для легковушек. На въездах там установлены дорожные знаки, которые запрещают проезд крупногабаритным машинам. Однако водители их игнорируют.