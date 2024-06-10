В Междуреченске 11-летняя девочка гуляла в состоянии опьянения

Правоохранители провели проверку и установили личность школьницы. Далее уже инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что девочка во время прогулки пила вино, а потом пошла к остановке общественного транспорта. Там её узнали прохожие и сообщили родителям, которые немедленно приехали и забрали дочь.