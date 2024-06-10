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В Междуреченске 11-летняя девочка гуляла в состоянии опьянения

Правоохранители провели проверку и установили личность школьницы.

Кемеровские полицейские привлекли к ответственности жительницу Междуреченска за нахождение 11-летней дочери в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские обнаружили в сети видео, на котором видно, что на остановке находится ребёнок с явными признаками опьянения. При этом сообщений в полицию от очевидцев не поступало.

Правоохранители провели проверку и установили личность школьницы. Далее уже инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что девочка во время прогулки пила вино, а потом пошла к остановке общественного транспорта. Там её узнали прохожие и сообщили родителям, которые немедленно приехали и забрали дочь.

Теперь на мать девочки составлен административный протокол по ст. 20.22 КоАП РФ — «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

Маме школьницы грозит штраф в размере до 2 000 рублей.

Решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.

Полицейские выясняют, как несовершеннолетняя приобрела алкоголь.