Сильный ветер и тропические ливни накроют Нижегородскую область на этой неделе

В выходной день 12 июня в регион придут ливни и грозы, которые будут носить локальный характер, местами будет светить солнце. Ветер снова усилится до 5 м/с. При этом днём будет жарко: +28..+30°, ночью +20..+23°. Сильные дожди могут затянуться на всю ночь.