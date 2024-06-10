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Воронежскую область в ближайшие дни накроет 35-градусная жара

В Воронежской области на стартовавшей короткой рабочей неделе ожидается аномальная жара. В отдельные дни столбики термометров местами по региону будут показывать до +35 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 37% 752 мм рт. ст. +21°

Из-за установившейся погоды на территории области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально как минимум в течение завтрашнего дня — с 6.00 до 18.00. Это следует из информации на сайте российского Гидрометцентра.

В самом Воронеже, судя по прогнозам местных специалистов, температура поднимется максимум до +33 градусов. Самыми жаркими будут вторник и среда, 11 и 12 июня. При этом во второй половине недели в город придут дожди. В среду кратковременные осадки обещают в течение дня, в четверг дождь пройдет ночью, а также продолжится днем, возможны грозы.