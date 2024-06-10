Воронежскую область в ближайшие дни накроет 35-градусная жара

В самом Воронеже, судя по прогнозам местных специалистов, температура поднимется максимум до +33 градусов. Самыми жаркими будут вторник и среда, 11 и 12 июня. При этом во второй половине недели в город придут дожди. В среду кратковременные осадки обещают в течение дня, в четверг дождь пройдет ночью, а также продолжится днем, возможны грозы.