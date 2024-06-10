В Башкирии станет больше официальных пляжей.

«По итогам прошлого года Башкортостан по количеству открытых пляжей занимает лидирующие позиции в ПФО. Но наши основные задачи — минимизировать несчастные случаи на воде и обеспечивать безопасный отдых граждан. Решить их можно только путем увеличения числа оборудованных пляжей. Также дополнительно для обеспечения безопасности людей на водных объектах необходимо принимать меры по оснащению мобильными спасательными постами несанкционированных мест для купания. Надо стремиться, чтобы в каждом населенном пункте, где есть водоем, был оборудованный пляж. А в городах даже несколько. Патрулирование должно быть и на несанкционированных водоемах в том числе. И средства спасения пусть будут обязательно там, где купаются. Люди должны иметь возможность выбирать водоем максимально близко от дома. Поэтому мы даем оборудование, количество мест для купания, и даже там, где нельзя купаться, страхуем, чтобы никого не потерять», — прокомментировал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.