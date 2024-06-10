В преддверии Дня России в Нижнем Новгороде развернули самый большой российский флаг. Масштабный флешмоб организовало региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».
В акции на стадионе спортивной школы «Чайка» приняли участие более 350 человек — активисты из различных общественных организаций и движений, студенты, юные спортсмены, а также сотрудники силовых ведомств.
Они развернули флаг России размером 50 на 75 метров, площадью 3750 квадратных метров. Держа флаг в руках, участники исполнили Гимн Российской Федерации.
«Акция в Нижнем Новгороде по разворачиванию самого большого флага России объединила молодежь из совершенно разных организаций. Представители Следственного комитета, Службы судебных приставов, Министерства чрезвычайных ситуаций России вместе со студентами, спортсменами и активистами патриотических организаций объединились накануне Дня России, чтобы показать, что мы все граждане одной большой страны. И мы гордимся своей Родиной! И такая наша слаженная и сплоченная команда символизирует единение народа России перед лицом любых внешних вызовов», — поделился руководитель регионального отделения МГЕР Роман Зыков. Стоит отметить, что этот триколор молодогвардейцы уже привозили в Нижний Новгород в прошлом году на День флага РФ. Его разворачивали у катера «Герой» на Нижневолжской набережной. На тот момент его площадь составляла 1500 квадратных метров. После данной акции активисты «Молодой Гвардии Единой России» приняли решение увеличить флаг. И в обновленном виде он впервые разворачивается в Нижнем Новгороде ко Дню России.
Флешмоб в этом году был организован при поддержке Штаба общественной поддержки «Единой России» и партпроекта «Детский спорт». В мероприятии приняли участие представители ФССП, МЧС России, СК, активисты общественных организаций «Отцы России», «Северный человек», «Национально-освободительное движение», рабочей молодежи, студентов нижегородских вузов — НИУ РАНХиГС, НГТУ имени Р. Е. Алексеева, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода.