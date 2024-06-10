В Нижнем Новгороде развернули самый большой российский флаг

«Акция в Нижнем Новгороде по разворачиванию самого большого флага России объединила молодежь из совершенно разных организаций. Представители Следственного комитета, Службы судебных приставов, Министерства чрезвычайных ситуаций России вместе со студентами, спортсменами и активистами патриотических организаций объединились накануне Дня России, чтобы показать, что мы все граждане одной большой страны. И мы гордимся своей Родиной! И такая наша слаженная и сплоченная команда символизирует единение народа России перед лицом любых внешних вызовов», — поделился руководитель регионального отделения МГЕР Роман Зыков. Стоит отметить, что этот триколор молодогвардейцы уже привозили в Нижний Новгород в прошлом году на День флага РФ. Его разворачивали у катера «Герой» на Нижневолжской набережной. На тот момент его площадь составляла 1500 квадратных метров. После данной акции активисты «Молодой Гвардии Единой России» приняли решение увеличить флаг. И в обновленном виде он впервые разворачивается в Нижнем Новгороде ко Дню России.