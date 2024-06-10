Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит детсад на Кубани, где сорвался выпускной

В детсаду в Динском районе произошел конфликт между родителями и заведующей дошкольным учреждением.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура проверит детсад на Кубани, где сорвался выпускной из-за конфликта заведующей дошкольным учреждением с родителями.

По данным СМИ, родители отказались вести детей на торжественное событие из-за конфликта. Заведующая провела выпускной в детсаду только для одной девочки — для своей дочери. А родители остальных детей предпочли снять игровую комнату с аниматорами, забрав собранные на праздник в детском саду деньги. Инцидент произошел в детсаду № 44 ст. Васюринской Динского района.

Сотрудники прокуратуры оценят действия администрации детсада и заведующей на предмет соблюдения требований федерального законодательства при организации и проведении выпускного.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.