Прокуратура проверит детсад на Кубани, где сорвался выпускной из-за конфликта заведующей дошкольным учреждением с родителями.
По данным СМИ, родители отказались вести детей на торжественное событие из-за конфликта. Заведующая провела выпускной в детсаду только для одной девочки — для своей дочери. А родители остальных детей предпочли снять игровую комнату с аниматорами, забрав собранные на праздник в детском саду деньги. Инцидент произошел в детсаду № 44 ст. Васюринской Динского района.
Сотрудники прокуратуры оценят действия администрации детсада и заведующей на предмет соблюдения требований федерального законодательства при организации и проведении выпускного.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.