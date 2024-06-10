Прошедшая весна в Беларуси была одной из самых теплых за последние 143 года

В итоге эта весна стала второй среди наблюдений от самого теплого к самому холодному сезону с 1881 года. То есть за 143 года.
По всей стране фиксировали положительную аномалию сезонной температуры воздуха в пределах от +1,8 до +3°С. Больше всего это было заметно на территории Гродненской области — там температура составила в среднем по области +2,6ºС. Меньше всего тренд проявил себя в Гомельской области, где в среднем было +2°С.
За весну в среднем в Беларуси выпало 132 мм осадков. Это 95% климатической нормы за сезон. Больше всего — в Гомельской области: 167 мм, или 116% сезонной нормы. Меньше всего — в Гродненской и Брестской областях:105 мм. Это 74% и 76% нормы соответственно.