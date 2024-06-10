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Прошедшая весна в Беларуси была одной из самых теплых за последние 143 года

Весной 2024 года средняя температура воздуха в Беларуси составила +9,7°С. Это на 2,4°С выше климатической нормы, сообщает Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 32% 752 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

В итоге эта весна стала второй среди наблюдений от самого теплого к самому холодному сезону с 1881 года. То есть за 143 года.

По всей стране фиксировали положительную аномалию сезонной температуры воздуха в пределах от +1,8 до +3°С. Больше всего это было заметно на территории Гродненской области — там температура составила в среднем по области +2,6ºС. Меньше всего тренд проявил себя в Гомельской области, где в среднем было +2°С.

За весну в среднем в Беларуси выпало 132 мм осадков. Это 95% климатической нормы за сезон. Больше всего — в Гомельской области: 167 мм, или 116% сезонной нормы. Меньше всего — в Гродненской и Брестской областях:105 мм. Это 74% и 76% нормы соответственно.