Прошедшая весна в Беларуси была одной из самых теплых за последние 143 года

По всей стране фиксировали положительную аномалию сезонной температуры воздуха в пределах от +1,8 до +3°С. Больше всего это было заметно на территории Гродненской области — там температура составила в среднем по области +2,6ºС. Меньше всего тренд проявил себя в Гомельской области, где в среднем было +2°С.