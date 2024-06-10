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Участники первого модуля программы «Время героев» достигли Северного полюса

Восемьдесят три участника СВО, проходящие обучение в рамках первого модуля программы для участников специальной военной операции «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал куратор программы, ректор президентской академии Алексей Комиссаров, за время похода к Северному полюсу для участников проводились лекции и мастер-классы по основам госуправления, управлению производством, принципам формирования команд, публичным выступлениям и многому другому.

«На ледоколе царит потрясающая атмосфера, очень рабочая, дружная, по-настоящему командная. Нам, организаторам, безусловно, есть чему поучиться у наших героев, и мы с удовольствием используем это время. Рейс наш абсолютно уникальный: на ледоколе сейчас находятся 24 Героя России, а совокупное количество орденов и медалей у участников первого модуля — 274», — сказал он.

Отмечается, что ледокол следует по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. На борту для участников предусмотрена не только образовательная, но и культурная программы.

Путин Владимир