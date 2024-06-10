Участники первого модуля программы «Время героев» достигли Северного полюса

«На ледоколе царит потрясающая атмосфера, очень рабочая, дружная, по-настоящему командная. Нам, организаторам, безусловно, есть чему поучиться у наших героев, и мы с удовольствием используем это время. Рейс наш абсолютно уникальный: на ледоколе сейчас находятся 24 Героя России, а совокупное количество орденов и медалей у участников первого модуля — 274», — сказал он.