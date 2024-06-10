Фейерверк на День города в Перми 2024: когда и где пройдет праздничный салют 12 июня

В 2024 году на День города 12 июня запланировано около 60 праздничных мероприятий во всех районах Перми. Основными событиями станут открытие набережной Камы в Кировском районе, парад трамваев разных лет, концертная программа «Энергия жизни» на городской эспланаде. Завершением Дня города 12 июня станет праздничный семиминутный салют. Рассказываем, когда и где в 2024 году пройдет фейерверк на День города в Перми.
Когда и где посмотреть праздничный фейерверк в День города Перми 12 июня 2024
Праздничный салют в День города Перми 12 июня 2024 запустят с территории городского пляжа. Начнется фейерверк в 23.30 и продлится семь минут.
Чтобы лучше всего увидеть фейерверк на День города в Перми 12 июня 2024 надо заранее выбрать наиболее удобное для этого место. Лучше всего наблюдать праздничный салют на городской набережной с левого берега Камы. Официальный хэштег Дня города — #Пермь 301.