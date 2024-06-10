Фейерверк на День города в Перми 2024: когда и где пройдет праздничный салют 12 июня

В 2024 году на День города 12 июня запланировано около 60 праздничных мероприятий во всех районах Перми. Основными событиями станут открытие набережной Камы в Кировском районе, парад трамваев разных лет, концертная программа «Энергия жизни» на городской эспланаде. Завершением Дня города 12 июня станет праздничный семиминутный салют. Рассказываем, когда и где в 2024 году пройдет фейерверк на День города в Перми.