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В Краснодаре проверят заявление о проживании в квартире 40 кошек

Полиция Краснодара проверит заявление о проживании в квартире около 40 кошек.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 10 июн — РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку по факту заявления о проживании в одной квартире порядка 40 кошек, с собственником жилья проведут профилактическую беседу сообщили РИА Новости в городском УМВД.

Ранее в сети появилось видео, где кошки толпятся на полу и кухонном столе квартиры. Среди них как взрослые животные, так и совсем котята. Многие особи рыжие, поэтому очевидица предположила, что они из одной семьи.

«На основании поступившего в полицию заявления в настоящее время проводится проверка. Проверяются изложенные в обращении факты о содержании в одной из квартир многоквартирного дома на улице Кружевной нескольких десятков кошек. Как утверждает заявитель, порядка 40 животных. В ходе разбирательства с собственником данным квартиры будет проведена профилактическая работа со стороны участкового уполномоченного полиции, обращено внимание на необходимость соблюдения санитарных норм в жилище, которые также могут влиять и на окружающих граждан», — сообщили в ведомстве.