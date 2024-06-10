В Краснодаре проверят заявление о проживании в квартире 40 кошек

«На основании поступившего в полицию заявления в настоящее время проводится проверка. Проверяются изложенные в обращении факты о содержании в одной из квартир многоквартирного дома на улице Кружевной нескольких десятков кошек. Как утверждает заявитель, порядка 40 животных. В ходе разбирательства с собственником данным квартиры будет проведена профилактическая работа со стороны участкового уполномоченного полиции, обращено внимание на необходимость соблюдения санитарных норм в жилище, которые также могут влиять и на окружающих граждан», — сообщили в ведомстве.