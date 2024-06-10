Новосибирцев 11 июня ожидает сильная магнитная буря

Такая магнитная буря может вызвать у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном. 11 июня 2024 года рекомендуется избегать значительных физических нагрузок и проводить меньше времени на работе. Специалисты советуют вести здоровый образ жизни для сохранения хорошего самочувствия.