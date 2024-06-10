Смог придет в Свердловскую область

В Свердловскую область придет смог. Он на неделю задержится в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, передает TagilCity.ru.
Снова объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Неблагоприятные погодные условия (НМУ), по прогнозам, продлятся с вечера 10 по ночь 16 июня.
При первой степени опасности НМУ предприятия обязаны снизить концентрацию вредных веществ в атмосфере от 15 до 20%.
Жителям Нижнего Тагила посоветовали не открывать окна. В этот период лучше использовать кондиционеры. Помимо этого, свердловчанам советуют сократить время пребывания на улице. Спортом можно заниматься только в закрытых помещениях.