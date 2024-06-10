В Самаре Московское шоссе и другие 6 магистралей будут отмывать вручную

ГКП «АСАДО» 10 июня 2024 года заключило контракт на выполнение работ по ручной уборке дорог. Его стоимость составила 3 млн рублей.
До 31 октября 2024 года нужно будет вручную отмывать Московское шоссе, мостовой переход Кировский, ул. Ново-Садовую (от ул. Полевой до пр. Кирова), Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Демократическую (от Волжское шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжское шоссе (от Московского шоссе до Красноглинского шоссе), дорогу Волжский — аэропорт «Курумоч».
В перечень работ входит уборка прилотковой части автомобильной дороги, посадочных площадок общественного транспорта, пешеходных зон, лестниц, тротуаров, подземных пешеходных переходов, очистка дорожных знаков, катафотов барьерных ограждений, противопешеходных ограждений, расчистка карманов дождеприемных колодцев, очистка элементов обустройства автомобильной дороги от граффити и вывоз мусора.
Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика, имя которого на сайте госзакупок не разглашается.