В Самаре Московское шоссе и другие 6 магистралей будут отмывать вручную

До 31 октября 2024 года нужно будет вручную отмывать Московское шоссе, мостовой переход Кировский, ул. Ново-Садовую (от ул. Полевой до пр. Кирова), Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Демократическую (от Волжское шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжское шоссе (от Московского шоссе до Красноглинского шоссе), дорогу Волжский — аэропорт «Курумоч».