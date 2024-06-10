Миграционные рейды провели на двух стройках в Ростовской области

В Ростовской области на двух стройках — в Аксае и поселке Задонском Багаевского района — состоялись рейды, в ходе которых проверили 1782 человека. Опросили иностранцев и тех, кто недавно получил гражданство России, сообщает 10 июня пресс-служба военного следственного управления СК РФ по ЮВО.