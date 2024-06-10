Миграционные рейды провели на двух стройках в Ростовской области

В Ростовской области на двух стройках — в Аксае и поселке Задонском Багаевского района — состоялись рейды, в ходе которых проверили 1782 человека. Опросили иностранцев и тех, кто недавно получил гражданство России, сообщает 10 июня пресс-служба военного следственного управления СК РФ по ЮВО.
По данным ведомства, 50 приезжих привлекли к административной ответственности. В частности, были выявлены факты незаконной трудовой деятельности, нарушения правил въезда и режима пребывания в стране, а также случаи несоблюдения сроков обращения за выдачей патента.
Двух человек уличили в нелегальном трудоустройстве иностранцев, они также должны понести административную ответственность. Еще двоих заподозрили в организации незаконной миграции.
— Также во время проверок выявили 44 натурализованных граждан, не вставших на воинский учет. Их направили в военные комиссариаты, — уточняется в информации ведомства.
Добавим, всего с начала 2024 года в регионе на воинский учет поставили свыше 300 человек, получивших гражданство России. Из указанного числа 23 человека заключили контракты о прохождении службы в Вооруженных Силах. Кроме того, контракты заключили 12 иностранных граждан.