Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в 2024 году

Фестиваль «Времена и эпохи» проводится с 2011 года. До 2017 года он проходил в музее-заповеднике «Коломенское» и и каждый год был посвящен новой исторической эпохе. С 2018 года масштаб вырос: теперь это еще более грандиозный проект, который разворачивается на главных улицах и в парках Москвы, охватывая тысячу лет российской истории.