Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве в 2024 году

Страна должна знать свою историю — под этим девизом в Москве каждый год проходит фестиваль «Времена и эпохи», посвященный всей мировой истории сразу. Этим летом фестиваль вновь пройдет на улицах и в парках столицы: на четыре дня ее захлестнут тематические представления, реконструкции великих битв, спектакли, мастер-классы по старорусским ремеслам и много всего другого.
Рассказываем про фестиваль «Времена и эпохи» в этом году, когда и где он пройдет, и что там будет интересного.
Полезная информация о фестивале «Времена и эпохи»
Фестиваль посвящен всемирной истории и охватывает самые разные ее периоды: от античности до Дикого запада, от русско-польской войны до Брусиловского прорыва. Под открытым небом проходят грандиозные иммерсивные представления, и все желающие могут испытать эффект полного погружения в эпоху: ощутить себя свидетелями грандиозного сражения или постичь нюансы древнего мастерства.
История фестиваля
Фестиваль «Времена и эпохи» проводится с 2011 года. До 2017 года он проходил в музее-заповеднике «Коломенское» и и каждый год был посвящен новой исторической эпохе. С 2018 года масштаб вырос: теперь это еще более грандиозный проект, который разворачивается на главных улицах и в парках Москвы, охватывая тысячу лет российской истории.
Где и в какие даты пройдет «Времена и эпохи» в 2024 году
В 2024 году фестиваль «Времена и эпохи» пройдет с 12 по 16 июня:
- В будние дни — с 12:00 до 20:00,
- В выходные — с 11:00 до 21:00.
События будут разворачиваться в парках и на улицах по всей Москве. Центральными площадками фестиваля станут Площадь Революции, Тверская площадь и Бульварное кольцо.
Основные события и мероприятия фестиваля «Времена и эпохи»
В дни фестиваля события пройдут на 41 площадке по всей Москве: посетителей ждут реконструкции в формате дополненной реальности, иммерсивные спектакли, и мастер-классы. Все события и исторические детали основаны на музейных экспонатах, научных исследованиях и находках археологов — фестиваль не только развлечет, но и поможет лучше разобраться в истории.
1. Исторические реконструкции
Грандиозные исторические сражения — визитная карточка фестиваля «Времена и эпохи». В этом году крупных реконструкций будет четыре: битва за античный Пантикапей в парке Акведук, Новгород XIII века в парке «Южное Бутово», битва под Брестом 1655 года в парке 50-летия Октября и взятие Наполеоновского Парижа в Митино.
2. Тематические квесты
В парке Олимпийской деревни пройдет квест «Мифы и легенды Древней Греции и Рима», в Перовском парке — «Сказки и былины Руси», в усадьбе Воронцово — «Русские землепроходцы», в парке Дружбы в северном Тушино — «Гусарский романс».
3. Театрализованные представления и концерты
На ВДНХ пройдет реконструкция советского парада физкультурников, в парке «Покровское-Стрешнево» воссоздадут мир аристократии XIX века, а в парке «Юрово» будет сразу три иммерсивные зоны: «Русь в Средние века», «1941 год» и «Дикий Запад».
4. Мастер-классы по ремеслам и кулинарии
Все исторические мастер-классы фестиваля прорабатываются с привлечением археологов, историков и музейных специалистов. На окружных площадках покажут Академию художеств XVIII века, женский взгляд на мир XIX века и расскажут об участии моряков в обороне столицы во время Второй Мировой войны. По Садовому кольцу будут размещены различные тематические зоны из разных веков — Серебряный век, Русь изначальная, Старая Москва и много другого.
5. Экскурсии и прогулки по городу
По всему городу в дни фестиваля запланированы сотни исторических экскурсий на самые разные темы: участникам расскажут про дворянские усадьбы, историю женщин, итальянские сады, корабельные леса и о многом другом. Полное расписание экскурсий — на отдельном сайте:
Программа фестиваля «Времена и эпохи» в 2024 году
Подробную программу фестиваля можно посмотреть на карте — удобно выбрать интересующие точки и составить свой маршрут:
А еще все подробности о фестивале можно посмотреть на официальном сайте.
Где и как купить билеты на фестиваль «Времена и эпохи»
Билеты для посещения фестиваля не нужны — все мероприятия будут бесплатными.
Отзывы посетителей фестиваля «Времена и эпохи»
Фестиваль каждый год собирает много людей — вот несколько отзывов посетителей с прошлого года:
«Не первый год посещаю этот фестиваль и каждый раз как в первый раз!!! Каждый раз мы переносимся в прошлое».
«В прошлом году впервые попали с дочерью на этот замечательный фестиваль, переходя с бульвара на бульвар, попадали в разные эпохи, везде было очень атмосферное, много зрелищного, а также много интересных локаций».
«Казачьи песни, да в мужском исполнении — за душу берет! Всем от души советую посетить этот исторический период на фестивале».
«Очень нам понравилась встреча с купцом дядей Гришей и дамой из московского дворика, задававших мудреные вопросы, а дочке граф с рассказом о названиях московских улиц. Мы очень старались и получили не только новые знания, но и хороший приз. Спасибо молодым и не очень организаторам квеста».
Все, что нужно знать о фестивале «Времена и эпохи»
- Фестиваль посвящен мировой истории — от античности до XX века;
- В этом году фестиваль длится 4 дня: с 12 по 16 июня;
- События фестиваля проходят на 42 площадках под открытым небом по всей Москве;
- Среди событий — 4 исторические реконструкции, множество мастер-классов и экскурсий;
- Все мероприятия фестиваля бесплатные.
Георгий Мазуркевич