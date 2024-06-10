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БРИКС-2024: мы наш многополярный мир построим…

Вся информация о БРИКС в 2024 году: суть, расшифровка и список стран-участников. Рассказываем, где будет проходить саммит в России, какие государства примут в нем участие и как купить билеты, в проекте Новости Mail.ru.

Заседание саммита БРИКС.
Источник: brics-russia2024.ru

Планета проходит через очередной виток международной напряженности и бурления. Складываются новые стратегические союзы и коалиции. Одно из таких объединений, БРИКС, сегодня набирает обороты и привлекает под свое крыло все новые и новые страны. Рассказываем, в чем суть этого объединения, приводим список стран, входящих в него, останавливаемся на типах мероприятий лидеров стран БРИКС, на казанском саммите БРИКС-2024, на новом спортивном формате (играх) и основных целях РФ в этом объединении на 2024 год.

Что такое БРИКС: суть объединения

Эта структура — межгосударственное объединение стран, не входящих в орбиту англо-саксонского мира и стремящихся к проведению самостоятельной внешней политики.

Как расшифровывается БРИКС

История с аббревиатурой объединения выглядит в плане игры слов и отдельных букв достаточно забавной. Ведь слово «брик» в английском языке переводится как «кирпич», аналогия для чего-то монументального и прочного. Это слово содержит в себе начальные буквы стран-основателей (Бразилия, Россия, Индия, Китай). В 2010 году Южно-Африканская Республика, покончившая со следами многолетней изоляции, в том числе и проведением футбольного мундиаля, решила присоединиться к «союзу четырех». Обыграть в названии включение нового члена удалось с блеском. Добавили первую букву английского названия Южной Африки (South Аfrica) и получили буквально название «кирпичи» (bricks).

История формирования

В основе создания объединения лежит экономическая составляющая. Она — основа всего. 18 лет назад, в июне 2006 года, на полях Петербургского международного экономического форума профильные министры четырех вышеперечисленных стран объявили о создании новой международной структуры. Той же осенью договоренность о создании подобного объединения была подтверждена этой четверкой на уровне министров иностранных дел.

Список стран, входящие в состав БРИКС

На сегодняшний день в межгосударственное объединение БРИКС входит девять государств четырех континентов. Вот список полноправных членов БРИКС:

  • Бразилия;
  • Египет;
  • Индия;
  • Иран;
  • Китай;
  • ОАЭ;
  • Россия;
  • Эфиопия;
  • ЮАР.

Какие государства хотят вступить в объединение БРИКС

Кандидатов на членство в объединении БРИКС куда больше. Это:

  • Алжир;
  • Бангладеш;
  • Бахрейн;
  • Белоруссия;
  • Боливия;
  • Венесуэла;
  • Вьетнам;
  • Куба;
  • Гондурас;
  • Казахстан;
  • Кувейт;
  • Марокко;
  • Нигерия;
  • Палестина;
  • Саудовская Аравия;
  • Сенегал;
  • Таиланд;
  • Турция.

Более 45 государств проявляют заинтересованность в объединении. В этом списке есть такие крупные мировые державы, как Аргентина (в последнее время из-за смены руководства у этой страны заинтересованность в объединении несколько уменьшилась), Индонезия (4-е место в мире по численности населения), Малайзия, так и совсем экзотические и малоизвестные. Например, Коморские Острова в Индийском океане, Королевство Эсватини (бывший Свазиленд) или Республика Науру. Последняя страна — крошечный бесстоличный остров в Тихом океане, богатый некогда своими залежами фосфоритов. Сейчас безудержная добыча этих полезных ископаемых в Науру практически исчерпана. Очевидно, БРИКС для островитян является надеждой на реновацию своей крошечной территории и экономики.

Что обсуждают главы стран БРИКС: типы мероприятий

Обсуждения и встречи в формате БРИКС идут на различном уровне. Рассказываем о типах мероприятий, которые проходят в этом межгосударственном объединении.

Встреча лидеров государств

Встреча глав стран — членов БРИКС проходит регулярно на полях ежегодных саммитов. В определенных случаях лидер государства, входящего в БРИКС, может участвовать в саммите посредством видеосвязи. Так, например, в 2023 году сделал президент России Владимир Путин, которого на саммите в ЮАР представлял глава российского МИД Сергей Лавров. На таких встречах высшего уровня обсуждаются насущные вопросы взаимоотношений стран объединения и мировой политики.

Встречи министров и глав ведомств

Самый востребованный формат после встречи лидеров стран — членов БРИКС — форум с участием премьер-министров и министров иностранных дел. Такое мероприятие обычно проходит в преддверии основного — «большого» саммита БРИКС. На встречах глав внешнеполитических ведомств обсуждаются вопросы, окончательное решение которых необходимо выносить на обсуждение основного саммита. Свои встречи в рамках БРИКС проводят и другие министры (образования, здравоохранения и т. д.).

Встреча шерп и су-шерп

Прежде всего остановимся на этих понятиях. Шерпами называют проводников в труднодоступные высокогорные районы Индии и Непала (аналогия с одним из активных членов объединения очевидна). Су-шерпы — их помощники.

В дипломатии БРИКС шерпы — доверенные лица руководителя и проводники его политики. Шерп России — заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Для отлаженной работы целого объединения нелишними будут встречи шерп и су-шерп. На 2024 год такие встречи запланированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Рио-де-Жанейро.

Встреча рабочих групп/механизмов

Еще одним уровнем взаимодействия динамично развивающегося межгосударственного объединения БРИКС являются встречи рабочих групп: по межбанковскому сотрудничеству, старших должностных лиц по энергетике, по вопросам сотрудничества в области научно-технической информации, рабочей группы по антитеррору, окружающей среде и ряда других. Все они запланированы на 2024 год.

Объединение БРИКС — сложный механизм взаимодействия стран с различным политическим устройством и культурными традициями. Для того чтобы все было отлажено и приносило необходимый эффект, выстраивается система коммуникаций.

Форумы и конференции

Самые массовые мероприятия, проходящие в режиме свободной дискуссии и выражения собственного мнения. В этом году должно состояться более 30 таких форумов по различной тематике — от проблем по изменению климата до киноиндустрии и молодежной политики. Большинство конференций запланировано в России, часть в популярном сегодня режиме онлайн-видеосвязи.

Саммит БРИКС в Казани в 2024 году

Очередной, 16-й по счету, саммит БРИКС пройдет в столице Республики Татарстан — городе Казани с 22 по 24 октября. Кроме президента России Владимира Путина, в саммите собираются участвовать китайский лидер Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Собирался приехать на саммит президент Ирана Эбрахим Раиси, о чем было сообщено со ссылкой на посольство Ирана в Москве. Однако недавняя трагическая гибель Раиси в авиакатастрофе поставила под вопрос участие в саммите представителя Исламской республики Иран.

В отличие от Аргентины, взявшей время на раздумье по поводу сближения со странами БРИКС, активно надеется попасть в объединение Венесуэла во главе с харизматичным лидером Николасом Мадуро.

Спортивные игры БРИКС в России в 2024 году

Спортивные игры БРИКС в России в 2024 году, плавание.
Источник: Чемпионат.com

Такое мощное межгосударственное объединение, как БРИКС, просто обязано иметь собственные спортивные игры. С 2016 года было организовано страной, принимающей саммит БРИКС, четыре подобных комплексных мероприятия. Теперь настала очередь России.

Вследствие меняющейся политической ситуации, позиции Международного олимпийского комитета по поводу участие россиян в летних Играх — 2024 в Париже, на пятых спортивных играх БРИКС будут представлены сразу 27 дисциплин. Наряду с такими традиционными играми, как бадминтон, настольный и большой теннис, будут представлены менее известные: акробатический рок-н-ролл, баскетбольное и футбольное двоеборье. Наконец дождалось включения в мультикомплексные спортивные соревнования самбо. Будет представлена на играх БРИКС-2024 и тюркская борьба корэш.

Основные цели Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году

РФ в этом году председательствует в БРИКС. Исходя из этого лидерства, она расставляет свои приоритеты и цели в этом объединении. На этот год они такие:

  • обеспечение безопасности в сфере международной политики;
  • сотрудничество в сфере экономики и финансов;
  • сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, взаимодействие в вопросах туризма, спорта и молодежной политики.

Автор: Олег Баскаков