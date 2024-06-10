БРИКС-2024: мы наш многополярный мир построим…

Планета проходит через очередной виток международной напряженности и бурления. Складываются новые стратегические союзы и коалиции. Одно из таких объединений, БРИКС, сегодня набирает обороты и привлекает под свое крыло все новые и новые страны. Рассказываем, в чем суть этого объединения, приводим список стран, входящих в него, останавливаемся на типах мероприятий лидеров стран БРИКС, на казанском саммите БРИКС-2024, на новом спортивном формате (играх) и основных целях РФ в этом объединении на 2024 год.
Что такое БРИКС: суть объединения
Эта структура — межгосударственное объединение стран, не входящих в орбиту англо-саксонского мира и стремящихся к проведению самостоятельной внешней политики.
Как расшифровывается БРИКС
История с аббревиатурой объединения выглядит в плане игры слов и отдельных букв достаточно забавной. Ведь слово «брик» в английском языке переводится как «кирпич», аналогия для чего-то монументального и прочного. Это слово содержит в себе начальные буквы стран-основателей (Бразилия, Россия, Индия, Китай). В 2010 году Южно-Африканская Республика, покончившая со следами многолетней изоляции, в том числе и проведением футбольного мундиаля, решила присоединиться к «союзу четырех». Обыграть в названии включение нового члена удалось с блеском. Добавили первую букву английского названия Южной Африки (South Аfrica) и получили буквально название «кирпичи» (bricks).
История формирования
В основе создания объединения лежит экономическая составляющая. Она — основа всего. 18 лет назад, в июне 2006 года, на полях Петербургского международного экономического форума профильные министры четырех вышеперечисленных стран объявили о создании новой международной структуры. Той же осенью договоренность о создании подобного объединения была подтверждена этой четверкой на уровне министров иностранных дел.
Список стран, входящие в состав БРИКС
На сегодняшний день в межгосударственное объединение БРИКС входит девять государств четырех континентов. Вот список полноправных членов БРИКС:
- Бразилия;
- Египет;
- Индия;
- Иран;
- Китай;
- ОАЭ;
- Россия;
- Эфиопия;
- ЮАР.
Какие государства хотят вступить в объединение БРИКС
Кандидатов на членство в объединении БРИКС куда больше. Это:
- Алжир;
- Бангладеш;
- Бахрейн;
- Белоруссия;
- Боливия;
- Венесуэла;
- Вьетнам;
- Куба;
- Гондурас;
- Казахстан;
- Кувейт;
- Марокко;
- Нигерия;
- Палестина;
- Саудовская Аравия;
- Сенегал;
- Таиланд;
- Турция.
Более 45 государств проявляют заинтересованность в объединении. В этом списке есть такие крупные мировые державы, как Аргентина (в последнее время из-за смены руководства у этой страны заинтересованность в объединении несколько уменьшилась), Индонезия (4-е место в мире по численности населения), Малайзия, так и совсем экзотические и малоизвестные. Например, Коморские Острова в Индийском океане, Королевство Эсватини (бывший Свазиленд) или Республика Науру. Последняя страна — крошечный бесстоличный остров в Тихом океане, богатый некогда своими залежами фосфоритов. Сейчас безудержная добыча этих полезных ископаемых в Науру практически исчерпана. Очевидно, БРИКС для островитян является надеждой на реновацию своей крошечной территории и экономики.
Что обсуждают главы стран БРИКС: типы мероприятий
Обсуждения и встречи в формате БРИКС идут на различном уровне. Рассказываем о типах мероприятий, которые проходят в этом межгосударственном объединении.
Встреча лидеров государств
Встреча глав стран — членов БРИКС проходит регулярно на полях ежегодных саммитов. В определенных случаях лидер государства, входящего в БРИКС, может участвовать в саммите посредством видеосвязи. Так, например, в 2023 году сделал президент России Владимир Путин, которого на саммите в ЮАР представлял глава российского МИД Сергей Лавров. На таких встречах высшего уровня обсуждаются насущные вопросы взаимоотношений стран объединения и мировой политики.
Встречи министров и глав ведомств
Самый востребованный формат после встречи лидеров стран — членов БРИКС — форум с участием премьер-министров и министров иностранных дел. Такое мероприятие обычно проходит в преддверии основного — «большого» саммита БРИКС. На встречах глав внешнеполитических ведомств обсуждаются вопросы, окончательное решение которых необходимо выносить на обсуждение основного саммита. Свои встречи в рамках БРИКС проводят и другие министры (образования, здравоохранения
Встреча шерп и су-шерп
Прежде всего остановимся на этих понятиях. Шерпами называют проводников в труднодоступные высокогорные районы Индии и Непала (аналогия с одним из активных членов объединения очевидна). Су-шерпы — их помощники.
В дипломатии БРИКС шерпы — доверенные лица руководителя и проводники его политики. Шерп России — заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Для отлаженной работы целого объединения нелишними будут встречи шерп и су-шерп. На 2024 год такие встречи запланированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Рио-де-Жанейро.
Встреча рабочих групп/механизмов
Еще одним уровнем взаимодействия динамично развивающегося межгосударственного объединения БРИКС являются встречи рабочих групп: по межбанковскому сотрудничеству, старших должностных лиц по энергетике, по вопросам сотрудничества в области научно-технической информации, рабочей группы по антитеррору, окружающей среде и ряда других. Все они запланированы на 2024 год.
Объединение БРИКС — сложный механизм взаимодействия стран с различным политическим устройством и культурными традициями. Для того чтобы все было отлажено и приносило необходимый эффект, выстраивается система коммуникаций.
Форумы и конференции
Самые массовые мероприятия, проходящие в режиме свободной дискуссии и выражения собственного мнения. В этом году должно состояться более 30 таких форумов по различной тематике — от проблем по изменению климата до киноиндустрии и молодежной политики. Большинство конференций запланировано в России, часть в популярном сегодня режиме онлайн-видеосвязи.
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Очередной, 16-й по счету, саммит БРИКС пройдет в столице Республики Татарстан — городе Казани с 22 по 24 октября. Кроме президента России Владимира Путина, в саммите собираются участвовать китайский лидер Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Собирался приехать на саммит президент Ирана Эбрахим Раиси, о чем было сообщено со ссылкой на посольство Ирана в Москве. Однако недавняя трагическая гибель Раиси в авиакатастрофе поставила под вопрос участие в саммите представителя Исламской республики Иран.
В отличие от Аргентины, взявшей время на раздумье по поводу сближения со странами БРИКС, активно надеется попасть в объединение Венесуэла во главе с харизматичным лидером Николасом Мадуро.
Спортивные игры БРИКС в России в 2024 году
Такое мощное межгосударственное объединение, как БРИКС, просто обязано иметь собственные спортивные игры. С 2016 года было организовано страной, принимающей саммит БРИКС, четыре подобных комплексных мероприятия. Теперь настала очередь России.
Вследствие меняющейся политической ситуации, позиции Международного олимпийского комитета по поводу участие россиян в летних Играх — 2024 в Париже, на пятых спортивных играх БРИКС будут представлены сразу 27 дисциплин. Наряду с такими традиционными играми, как бадминтон, настольный и большой теннис, будут представлены менее известные: акробатический рок-н-ролл, баскетбольное и футбольное двоеборье. Наконец дождалось включения в мультикомплексные спортивные соревнования самбо. Будет представлена на играх БРИКС-2024 и тюркская борьба корэш.
Основные цели Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году
РФ в этом году председательствует в БРИКС. Исходя из этого лидерства, она расставляет свои приоритеты и цели в этом объединении. На этот год они такие:
- обеспечение безопасности в сфере международной политики;
- сотрудничество в сфере экономики и финансов;
- сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, взаимодействие в вопросах туризма, спорта и молодежной политики.
Автор: Олег Баскаков