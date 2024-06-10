БРИКС-2024: мы наш многополярный мир построим…

Более 45 государств проявляют заинтересованность в объединении. В этом списке есть такие крупные мировые державы, как Аргентина (в последнее время из-за смены руководства у этой страны заинтересованность в объединении несколько уменьшилась), Индонезия (4-е место в мире по численности населения), Малайзия, так и совсем экзотические и малоизвестные. Например, Коморские Острова в Индийском океане, Королевство Эсватини (бывший Свазиленд) или Республика Науру. Последняя страна — крошечный бесстоличный остров в Тихом океане, богатый некогда своими залежами фосфоритов. Сейчас безудержная добыча этих полезных ископаемых в Науру практически исчерпана. Очевидно, БРИКС для островитян является надеждой на реновацию своей крошечной территории и экономики.