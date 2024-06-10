Талибы заявили, что афганские трудовые мигранты могут приехать в Россию

«Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», — приводит его слова Национальное радио и телевидение Афганистана. Умари заявил, что этот вопрос поднимался на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также на переговорах с представителями Дагестана.
Как ранее заявил в комментарии ТАСС официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид, Кабул нацелен на развитие позитивных отношений с Москвой, а ПМЭФ он назвал «важным экономическим форумом, особенно с точки зрения развития торговых путей».
28 мая президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они контролируют Афганистан, являются действующей властью в стране.