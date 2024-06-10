Последние новости к вечеру 10 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 июня 2024 года.
Кремль оценил популярность противников поддержки Украины в ЕС
Песков отметил рост правых партий в Европе, но Европарламент останется проукраинским и проевропейским. Успех «Национального объединения» во Франции он назвал внутренним делом республики.
Мишустин раскрыл срок индексации пенсий работающим пенсионерам
С 1 февраля 2025 года начнется индексация пенсий для работающих пенсионеров, их около 7,8 млн человек. МРОТ вырастет на 15% до более 22 тыс. руб., а к 2030 году — не менее 35 тыс. руб.
Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины
Польский завод Mesko, который производит оружие для Украины, был поврежден взрывом 10 июня, погиб сотрудник. В прошлом завод поставлял ПЗРК Piorun и боеприпасы для ВСУ. Весной в Европе прозвучали обвинения в адрес России в подготовке диверсий и поджогов, но Москва отрицала эти обвинения.
Криминальный авторитет Шишкан получил пожизненный срок
Второй Западный окружной суд приговорил Олега Медведева (Шишкана) и его сообщников к пожизненному лишению свободы за бандитизм, убийства, вымогательства и другие тяжкие преступления. Медведев причастен к убийству депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи в 2012 году.
Россиянам рассказали, как выгодно уйти в отпуск этим летом
Эксперт сообщил, что сотруднику важно анализировать правила компании и законодательство для выбора выгодного времени отпуска. Отпускные рассчитываются на основе среднего заработка за последние 12 месяцев. Индексация зарплаты может повлиять на выплаты.