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Последние новости к вечеру 10 июня 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 10 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 10 июня — в проекте Новости Mail.ru.

Источник: Новости Mail.ru

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 июня 2024 года.

Кремль оценил популярность противников поддержки Украины в ЕС

Песков отметил рост правых партий в Европе, но Европарламент останется проукраинским и проевропейским. Успех «Национального объединения» во Франции он назвал внутренним делом республики.

Мишустин раскрыл срок индексации пенсий работающим пенсионерам

С 1 февраля 2025 года начнется индексация пенсий для работающих пенсионеров, их около 7,8 млн человек. МРОТ вырастет на 15% до более 22 тыс. руб., а к 2030 году — не менее 35 тыс. руб.

Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины

Польский завод Mesko, который производит оружие для Украины, был поврежден взрывом 10 июня, погиб сотрудник. В прошлом завод поставлял ПЗРК Piorun и боеприпасы для ВСУ. Весной в Европе прозвучали обвинения в адрес России в подготовке диверсий и поджогов, но Москва отрицала эти обвинения.

Криминальный авторитет Шишкан получил пожизненный срок

Второй Западный окружной суд приговорил Олега Медведева (Шишкана) и его сообщников к пожизненному лишению свободы за бандитизм, убийства, вымогательства и другие тяжкие преступления. Медведев причастен к убийству депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи в 2012 году.

Россиянам рассказали, как выгодно уйти в отпуск этим летом

Эксперт сообщил, что сотруднику важно анализировать правила компании и законодательство для выбора выгодного времени отпуска. Отпускные рассчитываются на основе среднего заработка за последние 12 месяцев. Индексация зарплаты может повлиять на выплаты.