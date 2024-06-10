Скончался заместитель главного редактора агентства «Москва» Александр Малютин

В агентстве «Москва» Александр Станиславович работал со дня основания, с 2014 по 2023 год занимал пост главного редактора. На протяжении 10 лет он вдохновлял редакцию и был на связи с командой 24 часа в сутки. Он много креативил для агентства и мог бы сделать больше, но ушел слишком рано. Редакция АГН «Москва» выражает искренние соболезнования всем, кто работал вместе с ним, его родным и близким.