Для жителей отдаленных районов Перми 12 июня запустят ночную электричку

После праздничного салюта в День города жители отдаленных районов Перми смогут уехать домой на электричке. Кольцевой маршрут сообщением Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2 отправится в ночь с 12 на 13 июня. У пермяков будет 20 минут времени, чтобы после фейерверка дойти до вокзала сообщили в пресс-службе мэрии.