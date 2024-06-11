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Для жителей отдаленных районов Перми 12 июня запустят ночную электричку

На электричке пермяки смогут уехать домой после праздничного салюта.

Источник: Комсомольская правда

После праздничного салюта в День города жители отдаленных районов Перми смогут уехать домой на электричке. Кольцевой маршрут сообщением Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2 отправится в ночь с 12 на 13 июня. У пермяков будет 20 минут времени, чтобы после фейерверка дойти до вокзала сообщили в пресс-службе мэрии.

С железнодорожного вокзала Пермь-2 «Ласточка» отправится в 23.56. На Пермь-1 электричка прибудет в 23.52 и отправится через 4 минуты. На остановку «Мотовилиха» электропоезд приедет уже в 00.02 13 июня.

Вернуться праздника на дополнительном рейсе смогут жители микрорайонов Молодежный, Левшино, Гайва, Пролетарский. Стоимость проезда до любой остановки по кольцу составляет 36 рублей.

Напомним, праздничный салют 12 июня запустят с территории городского пляжа. Начнется фейерверк в 23.30 и продлится семь минут. Наблюдать за ним лучше всего с городской набережной.