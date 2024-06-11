В Пермском крае за год выросло число людей с доходом более миллиарда рублей

Число миллиардеров в Пермском крае в 2023 году выросло, по сравнению с предыдущим годом, сообщает Business Class, ссылаясь на данные регионального управления ФНС.
Так, о доходах более 1 млрд рублей по итогам 2023 года отчитались 20 жителей Прикамья. Это на семь больше, чем в 2022 году, когда декларации о доходах предоставили 13 миллиардеров из Пермского края.
При этом количество жителей региона, которые задекларировали доходы в размере от 500 млн до 1 млрд рублей, осталось прежним. Как и годом ранее, их оказалось 35.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что пермский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев вошёл в список миллиардеров Forbes. Он находится на 432-й строчке рейтинга. По версии издания, состояние бывшего владельца «Уралкалия» на 3 апреля насчитывает 6,4 млрд долларов.