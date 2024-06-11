Суд обязал пермских евангелистов выплатить городской мэрии 14 млн рублей

Евангелисты Перми обязаны выплатить городской мэрии 14 миллионов рублей за неосновательное обогащение и пользование чужими деньгами, сообщает телеграм-канал арбитражного суда Пермского края.
Речь идёт о Пермском Епархиальном управлении Христиан веры Евангельской пятидесятников, собственнике здания ДК имени Ленина в Мотовилихинском районе Перми.
В 2021 году служащие департамента земельных отношений горадминистрации направили в краевой Арбитражный суд иск о взыскании с евангелистов неосновательного обогащения — сбережения оплаты за пользование участком земли и процентов за пользование чужими деньгами.
Иск частично удовлетворили, но, выслушав жалобы религиозной организации, направили дело на новое рассмотрение.
10 июня Арбитражный судом Прикамья постановил взыскать с евангелистов сумму незаконного обогащения в размере 10,4 миллионов рублей. Также религиозная организация должны выплатить горадминистрации проценты за пользование чужими деньгами в объёме 3,5 миллионов рублей.