В центре Перми 11 и 12 июня введут ограничения для транспорта

На период проведения праздничных мероприятий в День города в центре Перми введут ограничения для транспорта. Некоторые центральные улицы перекроют для остановки и стоянки.
Как сообщает краевой Минтранс, с 19.00 часов 11 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по нечетной стороне улицы Ленина на участке от Куйбышева до Попова, а также по четной стороне улицы Петропавловской (на этом же квартале). Ограничения продлятся до 23.00 часов 12 июня.
Безопасность движения будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции. В случае большого скопления гостей праздника в центре города могут ввести дополнительные ограничения. В частности, на улице Попова и на Коммунальном мосту.
Водителям рекомендуют быть внимательнее и заранее планировать маршрут следования и выбирать возможные пути объезда.