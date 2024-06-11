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В центре Перми 11 и 12 июня введут ограничения для транспорта

На улицах Ленина и Петропавловской запретят остановку и стоянку транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На период проведения праздничных мероприятий в День города в центре Перми введут ограничения для транспорта. Некоторые центральные улицы перекроют для остановки и стоянки.

Как сообщает краевой Минтранс, с 19.00 часов 11 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по нечетной стороне улицы Ленина на участке от Куйбышева до Попова, а также по четной стороне улицы Петропавловской (на этом же квартале). Ограничения продлятся до 23.00 часов 12 июня.

Безопасность движения будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции. В случае большого скопления гостей праздника в центре города могут ввести дополнительные ограничения. В частности, на улице Попова и на Коммунальном мосту.

Водителям рекомендуют быть внимательнее и заранее планировать маршрут следования и выбирать возможные пути объезда.