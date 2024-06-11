В центре Перми 11 и 12 июня введут ограничения для транспорта

Как сообщает краевой Минтранс, с 19.00 часов 11 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по нечетной стороне улицы Ленина на участке от Куйбышева до Попова, а также по четной стороне улицы Петропавловской (на этом же квартале). Ограничения продлятся до 23.00 часов 12 июня.