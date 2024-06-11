Мощный ливень «зарядит» по Владивостоку на 24 часа. Известна дата начала

Мощный ливень «зарядит» по Владивостоку на целые сутки. На метеорологическом портале Gismeteo сообщили даты удара непогоды.
Согласно информации, предоставленной сайтом погоды, середина июня обещает быть весьма пасмурной. Начало недели радует нас хорошей погодой и обещает до 20 градусов тепла. Но уже во вторник, 11 июня, Владивосток накроет малооблачная погода, ожидается понижение температуры до 15 градусов тепла и небольшой дождь.
Такая погода сохранится до четверга, 13 июня, а усиление дождя будет наблюдаться в среду, 12 июня, количество осадков приблизится к 5 мм.
Пятница, 14 июня, подарит нам малооблачную погоду, порывы ветра до 16 м/с и 14 градусов тепла, что закономерно приведет к новому ухудшению погоды с 15 по 18 июня. В воскресенье, 16 июня — усиление дождя и увеличение осадков до 15 мм.
Синоптики просят приморцев отслеживать прогнозы и быть в курсе обстановки на дорогах.