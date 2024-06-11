Мощный ливень «зарядит» по Владивостоку на 24 часа. Известна дата начала

Пятница, 14 июня, подарит нам малооблачную погоду, порывы ветра до 16 м/с и 14 градусов тепла, что закономерно приведет к новому ухудшению погоды с 15 по 18 июня. В воскресенье, 16 июня — усиление дождя и увеличение осадков до 15 мм.