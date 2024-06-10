Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы 11 и 12 июня

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за дождя и сильного ветра 11 и 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, в эти дни в столице может выпасть более 80 процентов от месячной нормы осадков. Дожди будут сопровождаться грозой, градом и порывистым ветром.

— Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, — пояснили в пресс-службе.

На особом контроле также находятся системы жизнеобеспечения. Предприятиям дали указания заранее подготовить аварийные источники питания.

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре с 22:00 10 июня до 10:00 11 июня. Водителей призвали снижать скорость и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров и не парковать авто около деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и града. Период предупреждения действует с 12:00 до 21:00 11 июня.

ЖКХ