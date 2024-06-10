Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы 11 и 12 июня

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре с 22:00 10 июня до 10:00 11 июня. Водителей призвали снижать скорость и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров и не парковать авто около деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.