Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы 11 и 12 июня

По прогнозам синоптиков, в эти дни в столице может выпасть более 80 процентов от месячной нормы осадков. Дожди будут сопровождаться грозой, градом и порывистым ветром.
— Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, — пояснили в пресс-службе.
На особом контроле также находятся системы жизнеобеспечения. Предприятиям дали указания заранее подготовить аварийные источники питания.
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре с 22:00 10 июня до 10:00 11 июня. Водителей призвали снижать скорость и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров и не парковать авто около деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и града. Период предупреждения действует с 12:00 до 21:00 11 июня.