Стоимость шенгенской визы для россиян выросла до €90

До начала сентября 2022 года для россиян действовал упрощенный визовый режим с ЕС, он был приостановлен по инициативе Брюсселя на фоне военной операции на Украине. После этого сбор за визу для граждан России вырос с 35 до 80€, также увеличился срок ее получения. Консульства стран ЕС прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, а сроки их действия больше не зависят от «визовой истории» заявителя, отмечали в Ассоциации туроператоров России.