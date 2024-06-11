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Что можно и нельзя делать в день Феодосьи Колосяницы 11 июня, который называют несчастливый день

Что можно и нельзя делать в день Феодосьи Колосяницы 11 июня в несчастливый день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 11 июня вспоминает святую Феодосию Константинопольскую. В народе отмечают день Феодосьи Колосяницы. Все дело в том, что в указанный период начинает колоситься рожь. Кроме того, в лесах появляются боровики, получившие название колосовники. Есть еще одно название — несчастливый день.

Что нельзя делать 11 июня

Под запретом находится генеральная уборка, а также тяжелый физический труд. Не рекомендуется ломать деревья, рвать цветы. Запрещено ругаться с близкими и родственниками. Предки верили, что подобным можно навлечь на себя неудачи.

Что можно делать 11 июня

По традиции, 11 июня праздновали проводы весны и начало лета. Кроме того, старались оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Существовала традиция приносить угощения березе.

Согласно приметам, на плохой урожай хлеба указывает туман. В том случае, если 11 июня установилась жаркая погода, то будет неурожай боровиков. На хорошую погоду указывает большое количество пауков.