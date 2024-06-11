Что можно и нельзя делать в день Феодосьи Колосяницы 11 июня, который называют несчастливый день

Православная церковь 11 июня вспоминает святую Феодосию Константинопольскую. В народе отмечают день Феодосьи Колосяницы. Все дело в том, что в указанный период начинает колоситься рожь. Кроме того, в лесах появляются боровики, получившие название колосовники. Есть еще одно название — несчастливый день.