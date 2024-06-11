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В Волгограде опубликована программа празднования Дня России

Жителей и гостей областного центра ожидает ряд культурных мероприятий 11 и 12 июня.

В среду, 12 июня, волгоградцы, как и жители других регионов нашей страны, будут отмечать День России. В этой связи многих граждан ждет выходной день в середине рабочей недели.

В Волгограде праздничная программа рассчитана на два дня. Всего запланировано около 30 разнообразных мероприятий, которые пройдут во всех районах областной столицы.

Так, 11 июня волгоградцев ждут торжественные церемонии вручения паспортов, мастер-класс, информационная акция «В различиях — единство» и праздничный концерт.

12 июня в областном центре состоится автопробег, также запланированы юнармейская акция «Флаг России», выставка картин, концерты и другие события.