В Волгограде опубликована программа празднования Дня России

В среду, 12 июня, волгоградцы, как и жители других регионов нашей страны, будут отмечать День России. В этой связи многих граждан ждет выходной день в середине рабочей недели.
В Волгограде праздничная программа рассчитана на два дня. Всего запланировано около 30 разнообразных мероприятий, которые пройдут во всех районах областной столицы.
Так, 11 июня волгоградцев ждут торжественные церемонии вручения паспортов, мастер-класс, информационная акция «В различиях — единство» и праздничный концерт.
12 июня в областном центре состоится автопробег, также запланированы юнармейская акция «Флаг России», выставка картин, концерты и другие события.