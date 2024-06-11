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Названы главные причины развития рака толстой кишки у молодых

Недостаток клетчатки, в частности растительных пищевых волокон в рационе, избыточное потребление жиров, сахара и мясных полуфабрикатов являются самыми очевидными провокаторами развития рака толстого кишечника у молодых. Об этом сообщил британский колоректальный хирург и онколог Хейни Юсеф.

Источник: Freepik

Колоректальный рак все чаще диагностируют у людей моложе 50 лет.

Недостаток клетчатки, в частности растительных пищевых волокон в рационе, избыточное потребление жиров, сахара и мясных полуфабрикатов являются самыми очевидными провокаторами развития рака толстого кишечника у молодых. Об этом сообщил британский колоректальный хирург и онколог Хейни Юсеф.

«Основными причинами развития рака толстого кишечника у молодых являются избыток сахара и жиров в рационе при недостатке клетчатки, малоподвижный образ жизни, ожирение и генетические факторы. Рак толстой кишки или колоректальный рак “молодеет” из-за нежелательных изменений в рационе питания современного человека», — рассказал Юсеф в интервью изданию Daily Mail. Заболевание часто диагностируют у людей моложе 50 лет.

Причинами развития колоректального рака у молодых является также малоподвижный образ жизни, ожирение. Активный образ жизни положительно влияет на вес, что, в свою очередь, помогает иммунной системе работать лучше, говорит врач. При отсутствии этого механизма защиты иммунные клетки хуже распознают раковые и хуже уничтожают их.

Избыток телесного жира повышает уровни специфических гормонов роста, что также ведет к ускоренному делению не только нормальных, но и раковых клеток. Весомый вклад в развитие рака толстой кишки вносит генетическая предрасположенность.

медицина
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