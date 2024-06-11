Названы главные причины развития рака толстой кишки у молодых

Причинами развития колоректального рака у молодых является также малоподвижный образ жизни, ожирение. Активный образ жизни положительно влияет на вес, что, в свою очередь, помогает иммунной системе работать лучше, говорит врач. При отсутствии этого механизма защиты иммунные клетки хуже распознают раковые и хуже уничтожают их.