Несколько вспышек произошли на Солнце, зарегистрировано возмущение геомагнитного поля

По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка класса X, произошедшая в понедельник, занимает 16-е место в списке наиболее крупных вспышек года. «Место, где произошел взрыв (самый край видимого диска), исключает любые формы влияния на Землю, кроме прихода жестких излучений, которые распространяются со скоростью света и, собственно говоря, по этой причине уже пришли. В этой связи возможны короткие перебои радиосвязи до конца суток. Иных последствий не будет», — говорится в сообщении.