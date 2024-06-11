Иностранцев насильно выдворили из Приморского края

По наводке полицейские проверили 20 иностранцев, которые проживали в общежитии на улице Снеговая во Владивостоке. Также специалисты проверили документы у 30 мигрантов, которые находились в кафе на Добровольского, некоторых из них выдворили из России, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Установлено, что пятеро из жильцов общежития находились на территории страны нелегально. Суд постановил им самостоятельно покинуть Россию. А вот в кафе из 30 граждан трое нарушили законодательство. Их опросили и поставили на дактилоскопический учет.
Дополним, что судья назначил одному из правонарушителей наказание в виде самоконтролируемого выезда, двоим — в виде принудительного выдворения. Нелегалов поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.
Ранее «КП» писала о мужчинах, которые зарегистрировали у себя более 3,5 тысячи мигрантов.