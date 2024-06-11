Иностранцев насильно выдворили из Приморского края

По наводке полицейские проверили 20 иностранцев, которые проживали в общежитии на улице Снеговая во Владивостоке. Также специалисты проверили документы у 30 мигрантов, которые находились в кафе на Добровольского, некоторых из них выдворили из России, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».