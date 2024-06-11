В Новосибирске на Шлюзе пропала 11-летняя школьница в оранжево-красной жилетке

В микрорайоне Шлюз Советского района пропала 11-летняя Ольга Стрекалина. Как сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, ребенок перестал выходить на связь 10 июня.
— Вышла из школы и пропала. Приметы: Рост: 140 см. Телосложение: xудощавое. Цвет глаз: зелёные. Волосы: рыжие, — написали волонтеры.
Ольга была в черной толстовке (или серой ветровке), поверх которой надета оранжево-красная жилетка. Также синие джинсы и черные кроссовки. В руках — бело-зеленая сумка.
Из особых пример школьницы волонтеры выделили веснушки на лице и свежие царапины.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ольги, просят сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 или по номеру 112.