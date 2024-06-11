Уничтожает посевы: еще в одном регионе Казахстана заявили о нашествии саранчи

В территориальной инспекции Минсельхоза сообщили, что сейчас идет активная обработка пестицидами. Больше всего пострадали поля Амангельдинского района. Там обработано более 36 тысяч гектаров. Мероприятия проводят также в Жангельдинском, Камыстинском, Наурзумском районах и Аркалыке.