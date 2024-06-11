Жару выше +30 °C пообещали красноярские синоптики к концу этой недели

«На этой неделе в Красноярске ожидается жаркая, преимущественно сухая погода, небольшой дождь возможен лишь 16 июня и кратковременный дождь с грозой — днем 15 июня. Ветер — от слабого в начале и в середине недели, до умеренного в конце недели, 15 июня при грозе ожидается шквалистое усиление до 15−20 м/с. Температура ночью составит от +8 до +17 °C, днем — от +21 до +30 °C, самый жаркий день будет 16 июня — до +32 °C», — рассказали в ведомстве.