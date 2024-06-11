Мэр Хабаровска завершил рабочий визит в китайский Фуюань

В составе хабаровской делегации были представители рыбоперерабатывающей отрасли, которые продемонстрировали свою продукцию китайским партнерам. Товар был высоко оценен, и была достигнута предварительная договоренность о его экспорте в КНР. Кроме того, состоялась церемония открытия новой библиотеки с участием мэра Хабаровска и главы Фуюаня Фань Цзитао.