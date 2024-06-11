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Мэр Хабаровска завершил рабочий визит в китайский Фуюань

Градоначальник посетил мемориальный комплекс и принял участие в высадке «Дерева дружбы».

Источник: Мэрия Хабаровска

Делегация из Хабаровска во главе с мэром посетила приграничный китайский город Фуюань. В рамках поездки Сергей Кравчук ознакомился с местными предприятиями и поучаствовал в высадке «Дерева дружбы», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в первой Китайско-Российской конференции по вопросам сотрудничества в сфере рыбного промысла, осмотрел биотехнологическое предприятие, Трансграничный сельхозпарк, производственный парк «Осетр» и другие объекты.

В составе хабаровской делегации были представители рыбоперерабатывающей отрасли, которые продемонстрировали свою продукцию китайским партнерам. Товар был высоко оценен, и была достигнута предварительная договоренность о его экспорте в КНР. Кроме того, состоялась церемония открытия новой библиотеки с участием мэра Хабаровска и главы Фуюаня Фань Цзитао.

В рамках рабочей поездки градоначальник посетил мемориальный парк павшим морякам-амурцам, которые освобождали Фуюань от войск Квантунской армии, и отдал дань памяти советским воинам. Также вмести с китайскими партнёрами хабаровские делегаты высадили «Дерево дружбы» в заповеднике Саньцзян.

«Это дерево укрепит наши дружеские отношения с Китаем и напомнит о необходимости заботы о планете. Мы намерены сохранять добрососедские отношения и развивать двусторонние связи с Фуюанем в различных сферах», — отметил Кравчук.