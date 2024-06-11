Четыре игрока покинули волейбольную команду «Амурские Тигрицы»

Четыре игрока и хабаровский волейбольный клуб «Амурские Тигрицы» приняли решение не продлевать соглашения на предстоящий сезон Чемпионата России среди женщин в высшей лиге «А». Так клуб покинули Алина Рубцова, Лолита Саяпина, Анастасия Бортникова и Анна Черненко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В составе «тигриц» Алина Рубцова набрала 54 очка в минувшем чемпионате (23 атаки, шесть подач и 25 блоков). Анна Черненко набрала 348 очков (298 атак, 19 подач и 31 блок). Анастасия Бортникова в хабаровской команде набрала 132 очка (75 атак, 20 подач и 37 блоков).
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— Была рада быть в таком прекрасном городе и с такими классными болельщиками, — сказала Алина Рубцова. Центральный блокирующий Лолита Саяпина в прошедшем сезоне в составе «Амурских Тигриц» набрала 275 очков (144 в атаке, 37 на подаче и 94 на блоке).