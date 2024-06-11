Четыре игрока покинули волейбольную команду «Амурские Тигрицы»

— Была рада быть в таком прекрасном городе и с такими классными болельщиками, — сказала Алина Рубцова. Центральный блокирующий Лолита Саяпина в прошедшем сезоне в составе «Амурских Тигриц» набрала 275 очков (144 в атаке, 37 на подаче и 94 на блоке).