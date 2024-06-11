В Новосибирске запретят парковаться на улице Александра Чистякова

В Кировском районе ввели новые ограничения для автомобилистов: на улице Александра Чистякова скоро запретят останавливаться и парковаться. Об этом сообщили в администрации Новосибирска.
— На заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения приняли решение о запрете с 15 июня остановки транспорта на четной стороне улицы Александра Чистякова (от дома № 22 до дома № 12), — написали в пресс-службе.
Мэрия просит водителей оставаться бдительными и обращать внимание на установленные дорожные знаки.
Напомним, по данным Госавтоинспекции, с начала текущего года в Новосибирской области произошло 803 ДТП, в которых всего погибло 79 человек.