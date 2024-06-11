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Погода устроит в Омске температурные качели, а потом станет надолго стабильной

Такой прогноз можно считать нетипичным для нашего региона.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 39% 751 мм рт. ст. +25°
Источник: Om1.ru

В Омской области с середины июня установится стабильная погода. По данным открытых источников, на этой неделе в регионе потеплеет до +28. Жара будет с четверга, 13 июня, до воскресенья, 16 июня. Однако с понедельника температура воздуха начнёт постепенно снижаться до +22 градусов и с 19 июня остановится на таком значении.

Согласно долгосрочному прогнозу Gismeteo, со следующей среды и до 13 июля погода в Омской области будет стабильной — в пределах +20… +23. В некоторые дни ожидаются дожди, но в основном будет ясно или облачно с прояснениями.

Можно считать, что в регионе установится достаточно стабильная погода. Ранее в регионе были или резкие перепады температур, или различные аномалии.

Напомним, что перед этим омичей ждёт жара до +34 градусов.