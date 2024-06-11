Погода устроит в Омске температурные качели, а потом станет надолго стабильной

В Омской области с середины июня установится стабильная погода. По данным открытых источников, на этой неделе в регионе потеплеет до +28. Жара будет с четверга, 13 июня, до воскресенья, 16 июня. Однако с понедельника температура воздуха начнёт постепенно снижаться до +22 градусов и с 19 июня остановится на таком значении.