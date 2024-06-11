40-градусная жара, пыльные бури и грозы: погода в Казахстане на сегодня, 11 июня

В Астане переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 21−23 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 35−37 тепла.
На севере, востоке Акмолинской области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду, днем временами 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, днем 20−25 тепла. В Кокшетау переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, утром и днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 21−23 тепла.
Днем в горных районах Алматинской области кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 9−14, при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 10−15 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, в горных районах области 22−27 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
Днем в горных районах области Жетысу небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 13 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 30 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
В горах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 15, днем 34−39, в горных районах области 30 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 37−39 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 32−34 тепла.
В Атырауской области без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.
В Мангистауской области без осадков. Днем на северо-востоке, в центре области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на северо-востоке, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на северо-западе области 32 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26, днем 35−37 тепла.
В Актюбинской области без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на севере области 12, днем 29−34 тепла. В Актобе малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 29−31 тепла.
Днем на севере, востоке Костанайской области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный 9−14, днем при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 22−27, на юге области 30 тепла. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 25−27 тепла.
На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области дождь, гроза, град, днем шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, северный ночью 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на севере, востоке, юге области порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, днем 20−25, на востоке области 17 тепла. В Петропавловске переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный ночью 9−14, порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 20−22 тепла.
Ночью дождь, на юге, востоке Павлодарской области сильный дождь, днем на юге, востоке области дождь. На юге, востоке области гроза, град, шквал. Ветер западный 9−14, на севере, юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, днем 18−23 тепла. В Павлодаре переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер западный 9−14, при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 20−22 тепла.
Ночью на севере Карагандинской области небольшой дождь, гроза, днем на севере, востоке области дождь, на юге области небольшой дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 22, днем 20−25, на юге области 30 тепла. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 21−23 тепла.
В области Улытау без осадков. Ветер северный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, днем 27−32, на востоке области 24 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 27−29 тепла.
Ночью на северо-западе Восточно-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, при грозе 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 10, днем 28−33, на востоке области 20−25 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10, днем при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 28−30 тепла.
В области Абай дождь, гроза. Днем на севере, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду, при грозе 15−20, днем порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 23−28, на юге области 33 тепла. В Семее переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10, днем при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 26−28 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный 9−14, днем на севере, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, днем 32−37 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 33−35 тепла.
Днем в горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 15 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 28 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 34−36 тепла.