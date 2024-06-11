40-градусная жара, пыльные бури и грозы: погода в Казахстане на сегодня, 11 июня

В Мангистауской области без осадков. Днем на северо-востоке, в центре области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на северо-востоке, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−28 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на северо-западе области 32 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26, днем 35−37 тепла.