Жители Хабаровского края могли купить санкционное мясо в интернете

В Николаевске-на-Амуре заблокировали семь сайтов, на которых жители могли купить санкционную мясную продукцию. Ресурсы обнаружила транспортная прокуратура во время мониторинга интернета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".