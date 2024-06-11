Жители Хабаровского края могли купить санкционное мясо в интернете

В Николаевске-на-Амуре заблокировали семь сайтов, на которых жители могли купить санкционную мясную продукцию. Ресурсы обнаружила транспортная прокуратура во время мониторинга интернета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Доступ к сайтам был свободным, объявления там регулярно обновлялись, а клиенты могли их посмотреть и приобрести необходимые продукты.
«Продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, влечет административную ответственность», — напомнили в транспортной прокуратуре.
Чтобы пресечь нарушение закона, прокурор обратился в суд, где потребовал признать эту информацию запрещенной для распространения.
Суд удовлетворил иск прокурора. Сайты заблокированы.
Ранее в Хабаровске утилизировали почти 80 килограммов сыра из Евросоюза. Запрещенный товар продавался в двух магазинах города, но его обнаружили специалисты Россельхознадзора.