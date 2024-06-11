Житель Новосибирска извинился за осквернение священного перевала на Алтае

«Приношу свои извинения перед местными жителями Алтая, перед всеми любителями путешествия и природы и перед духами Алтая. Такого эффекта я не закладывал, и для меня это оказалось сюрпризом. Моё чувство юмора оказалось очень неуместным, поэтому видео удалено, выводы сделаны. Такого больше точно не повторится», — сказал на видео Алексей.