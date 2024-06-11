Житель Новосибирска извинился за осквернение священного перевала на Алтае

Напомним, молодой турист из Новосибирска Алексей справил нужду на перевале Кату-Ярык в Горном Алтае. Всё это он записал на видео и выложил на личной страничке в соцсети.
Моментально на него обрушилась волна хейта: одни оскорбились из-за осквернения священного места, других поразило бескультурье. Критике подверглись и его друзья, которые смеялись за кадром.
Новосибирец записал видеообращение, в котором уверяет — раскаялся.
«Приношу свои извинения перед местными жителями Алтая, перед всеми любителями путешествия и природы и перед духами Алтая. Такого эффекта я не закладывал, и для меня это оказалось сюрпризом. Моё чувство юмора оказалось очень неуместным, поэтому видео удалено, выводы сделаны. Такого больше точно не повторится», — сказал на видео Алексей.