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Новосибирские силовики выгнали человека-червяка с цветочной клумбы

Неадекватный мужчина ел сырую землю, ползая на четвереньках.

Источник: Комсомольская правда

Стражи порядка стали очевидцами странной картины: неадекватный местный житель ползал по цветочной клумбе и пытался есть сырую землю. Об этом сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия».

— Ползая на четвереньках по цветочной клумбе, он жевал сырую после дождя землю и извивался как червяк, — написали в организации.

Инцидент произошел примерно в 19:40 возле магазина на улице Забалуева. Задержать мужчину, пугающего посетителей своим поведением, охрана не смогла, так как на сам магазин он не посягал. Удалось лишь уговорить местного жителя пойти домой.

Тогда мужчина самостоятельно встал на ноги и отправился восвояси.