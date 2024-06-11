Погода продолжает радовать южноуральцев

Между прочим, 11 июня 2024 года отмечают день Феодосии Колосятницы. Согласно народным приметам, сегодня не стоит делиться своими планами с окружающими. Дело в том, что вас могут сглазить, и тогда даже самые лучшие затеи останутся только в голове.