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Погода продолжает радовать южноуральцев

вторник, 11 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 60% 753 мм рт. ст. +19°

Во вторник, 11 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +24 до +29 градусов. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 12.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 11 июня, у Александра, Андрея, Ивана, Константина, Луки, Марии, Фаины, Федота и Феодосии.

Между прочим, 11 июня 2024 года отмечают день Феодосии Колосятницы. Согласно народным приметам, сегодня не стоит делиться своими планами с окружающими. Дело в том, что вас могут сглазить, и тогда даже самые лучшие затеи останутся только в голове.